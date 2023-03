Noszvajról jelentkezett be Tatár Csilla műsorvezető, televíziós személyiség. Bejegyzéséhez több fotót is mellékelt, továbbá néhány gondolatot is megosztott noszvaji tapasztalatairól.

- Reggel, este, és a kettő között. Nem tudom mikor változott meg, mert régen halára untam magam, ha a "aktív semmittevés" volt a program. Ha nem volt wellness, pörgés, nagyváros, tengerpart, vagy feladat, akkor azt éreztem, hogy végem van, ezért fölösleges szabadnapot "kivenni" - írta a közösségi oldalán, hozzátéve, hogy szépen lassan, belesimult a csendbe, a sétákba, a kirándulásba, abba, hogy a reggeli és az ebéd között az a program, hogy eljut gyalog egyik helyről a másikra, közben, megáll bort kóstolni, kávét inni, sütit enni.

- Noszvaj csodás, a reggeli hideg zuhany után, borral a kezembe, futócipővel a lábamon és ropogó tűz mellett is - fűzte hozzá bejegyzéséhez.