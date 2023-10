Berki Mazsi egy mátrai szállodában pihent a párjával. A képeket elnézve, nagyon jól érezték magukat és még az ország legmagasabb pontjára, Kékestetőre is kilátogattak október második hétvégéjén. Bejegyzésében Mazsi az édesanyákhoz szólt elsősorban, amit ide kattintva lehet megtekinteni.

Papp Gergely, a Tv2 riportere is a mátrai szállodából jelentkezett be az Instagramon. Az ott megosztott sztorijaiból kiderült, hogy egy sóbarlangi légzésszeánszon is részt vett az egyébként a sztárok otthonában éjszakázó, csípős humorú Pimasz úr.

Az ország legmagasabb pontján kezdődött a reggele Papp Gergelynek

Forrás: papp_gergo_pimaszur/Instagram

Korábban Manuel és barátnője romantikázott a gyönyörű látványt nyújtó hegyek között.