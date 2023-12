1. Oczella Eszter egri fitnesszmodell az Olympia óta kiegyensúlyozottabb, mint valaha.

– Őszintén… nagyon büszke vagyok magamra és az Olimpiát követő néhány hétben végzett munkámra. Aki versenyző, pláne ezen a szinten, de azt gondolom, kezdőként is, az tudja, hogy a versenyszezon utáni 1 hónap sokszor kritikus, hullámvölgyek jönnek és mennek, kalóriabombák és óriási evések szintén. Idén teljesen kiegyensúlyozottan, nyugalomban, boldogan és egészségesen telt ez a pár hét, és iszonyúan élveztem és élvezem jelenleg is, hogy újra “önmagam” vagyok edzés, étkezés, energia- és erőszint, valamint hangulat tekintetében is - írta posztjában.

2. Oczella Eszter testvére, a szintén fitnesszmodell Krisztina elárulta, érdemes-e edzeni ha izomlázunk van.

– Súlyzós edzést végezni arra az izomcsoportra, amiben érzed az izomlázat teljesen felesleges, hiszem növekedni/fejlődni ebben az állapotban nem fog tudni az izom, viszont kardio jellegű vagy HIIT edzés annál inkább mehet. Ezeknél a hangsúly a kalória égetésen van, illetve a kondíciónk fejlesztésén, plusz még a regenerációst is meg fogja gyorsítani hiszen telepumpáljuk vérrel az izmokat! Szóval én ilyenkorra időzítem a jó kis teljes testet átmozgató izzadós HIIT edzéseket! - írta bejegyzésében.

3. A gyöngyösi influenszer, Molnár Miléna otthonát is belepte a hó.

– Napok óta ebben a kezeslábasban élem az életem és nálunk még mindig ekkora hó van - mutatta meg követőinek a havas tájat egy szelfivel.

4. A hatvani Tündérszép, Balázs Lili videót tett közzé arról, hogyan tündökölt a legutóbbi szépségversenyen.

– A verseny kimerítő és hosszú volt, de az utolsó pár napban igyekeztem mindent is megnézni a főbb látványosságok közül és örökre szóló élményeket szerezni - osztotta meg Instagramon Lili.

5. A domoszlói Road zenekar folyamatosan telt ház előtt lép fel a hazai színpadokon.

– Újabb teltházas hétvége! Szombathely után, ma délutánra Győr is megtelt! Köszönjük nektek! Ez azt jelenti, hogy a soron következő 2 koncertünkre is elkelt elővételben az összes jegy! Nagyok vagytok! - írták bejegyzésükben.