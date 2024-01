Az egri születésű Kozso imádja Amerikát, többször járt már kint, mindig élményekkel telve jött haza. Az Egyesült Államoknál csak édesapját szereti jobban, aki viszont utoljára 15 éve járt a tengerentúlon. Az énekes így szeretné teljesíteni egyik bakancslistás álmát, amit csak ott lehet megvalósítani – írta meg a Ripost.

Az Ámokfutók sztárja mindent megtesz, hogy apukáját boldognak lássa.

– Édesanyám halála nagyon megviselte, nagyon vigyázok rá, szeretném, ha újra szívből mosolyogna – mondta a Ripostnak Kozso.

– Bakancslistás álma, hogy motorral hajtson a legendás Road 66-en, úgy, ahogy a filmekben látta. Így nemsokára útra kelünk, hogy ezt együtt megvalósítsuk. Ő is imád motorozni, ahogy én, így el is utasította azt az ötletemet, hogy egy mocival menjünk ketten, én vezetek, ő meg kényelmesen tud mögöttem nézelődni. De erről hallani sem akart, így két járgányt bérlünk majd – tette hozzá az énekes.

Az Ámokfutók frontembere nagyon örül annak, hogy édesapját már az út tervezése is teljesen feldobta.

– Ő szervez mindent, hol állunk majd meg enni, hol alszunk meg, hol vásárolunk, nézi a térképet, számol. Minden nap tudósít, hogy meddig jutott, annyira szeretem, olyan lelkes, teljesen beleélte magát. Már azt is előre megtervezte, hogy melyik nap mit mivel fog felvenni, hova milyen öltözetben jön. Hiába mondtam neki, hogy bármit meg tudunk venni kint, de Facsiga, ahogy én hívom, erről sem akar hallani, ő itthon szépen összeállítja a szettjeit. Annyi mindent köszönhetek neki, vezetni is ő tanított, örülök, hogy végre én is adhatok neki! – mondta.