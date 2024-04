A múlt héten elkezdtük bemutatni a hölgyeket a Tündérszépek országos szépségversenyen, melynek első körében régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Hevesben, Nógrádban és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében. Ötven napon át minden nap új szépséget mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szíveket is oszthatnak.