Réka Hatvanból érkezett a fotózásra, amelyet az előzőekhez hasonlóan az egri Villusion Stúdióban tartottunk. A 21 éves lány még el sem kezdte a munkát profi fotósunkkal, már belépésekor elnyerte stábunk rokonszenvét azzal, hogy nagyon jókedvűen érkezett a stúdióba, ahol végig sokat mosolygott és irigylésre méltó életenergiáról tett tanúbizonyságot.

Kótai Réka

– Kéttannyelvű gimnáziumban érettségiztem, jelenleg a Budapesti Gazdasági Egyetem hallgatója vagyok, emellett pedig Hatvanban egy fodrászatban dolgozom – mondta el portálunknak Réka, hozzátéve: munkahelyén nagyon jól érzi magát, szavai szerint sok érdekes emberrel találkozott, s ha lesz rá lehetősége, a jövőben is szívesen tevékenykedne tovább a szakmában, akár külföldön is.

A fiatal lányról megtudtuk azt is, hogy szereti fejleszteni magát, valamint szabadidejében szívesen süt, főz valamint edzésre jár.

– A versenyre anyukám nevezett be, de boldogan fogadtam a hírt, hiszen így lehetőségem van megmérettetni magam. Mindig is érdekelt ez a világ, és most végre kipróbálhatom magam a kamera előtt – fogalmazott az életvidám Réka.

A lányról készült teljes portfóliót szerdától megtekinthetik olvasóink, és szívecskékkel segíthetik a szépséges Rékát abban, hogy továbbjusson a Tündérszépek következő fordulójába.