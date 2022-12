A jövő évi terméseket megalapozó hazai vetési munkálatok megfelelő ütemben haladnak és november közepére lényegében befejeződnek, nyilatkozta november első harmadában Nagy István agrárminiszter.

– Az elmúlt hetek időjárása kedvezett az őszi vetéseknek, az elvetett repce-, árpa- és búzatáblák megfelelően fejlődnek. Az őszi vetésű növények az optimálisan elkészíthető magágynak, az őszi enyhe időnek és a megérkező csapadéknak köszönhetően bíztatóan indultak meg, várhatóan kellőképpen meg fognak erősödni, és optimális kondíciót érnek el az átteleléshez – tette hozzá akkor Nagy István.

Megyénk gazdái megerősítették az agrárminiszter szavait. Cseh Antal, a karácsondi Olga-Major Kft. tulajdonosa még szeptember elején arról beszélt, hogy ők az úgynevezett minimum tillage módszert alkalmazzák a talajművelésnél, ami egy megőrző technológia. Négy-öt évente végeznek talajlazítást, mert az agresszív szántással, vagy mélylazítással a felső talajrétegben lévő víz mind kárba veszne. Ez az idei aszály után végzetes lenne az őszi vetésre. Cseh Antal most örömmel számolt be arról, hogy gyakorlatilag minden feladatot elvégeztek.

– A talajmunkák során mélylazítást nem végeztünk, csak egy minimum talajművelést. A vetést optimális időben elvégeztük, minden szépen kikelt, mert volt az ősszel megfelelő mennyiségű csapadék. Őszi káposztarepcét vetettünk, őszi búzát, tritikálét, tehát gyakorlatilag a szokásos növényeinket. Idén kikelt a repce is. Tavaly mind csírapusztult lett a száraz talajban. Most viszont nagyon szép, egyelőre meg vagyunk elégedve a helyzettel. Csapadék azonban még mindig kellene. Az a 300-400 milliméternyi víz, ami a múlt év ősze óta nem esett, az változatlanul hiányzik a talajból. Még van száraz réteg a talajban, nem ért össze a kapilláris-, illetve a gravitációs vízréteg. Egyetlen árokban sem gyűlt össze még egy csepp víz sem. Ez is jelzi azt, hogy nagyon sok hiányzik a talajból – foglalta össze Cseh Antal.

Kozma Attila besenyőtelki egyéni vállalkozó szeptember elején a legszárazabb területeken is kénytelen volt hozzákezdeni a talajmunkákhoz.

– Aztán végre megérkezett az eső, mindenünk rendben kikelt – bizakodott Kozma Attila. – Kiváló idő van most az őszi vetésekre. Búzát és őszi borsót tettünk a földbe. Mi biotermelést folytatunk, így a növényeknek annyira fontos nitrogént tartalmazó szereket nem használhatunk. Az őszi borsó viszont képes hektáronként 80 kilogramm nitrogént megkötni a levegőből a gyökéren keresztük, amit jövőre bedolgozunk a talajba, és utána királybúza lesz ezen a vetésterületen. Én most is készülök az esetleges aszályra, ezért tavasszal csicseriborsót ültetünk. Az ugyanis a csillószőreivel képes magához venni a levegő páratartalmából a szükséges vizet. A csapadék egyelőre elég, de remélem, hogy lesz hó a télen, ami betakarja majd a növényeinket. Akkor nem lesz gond.

Péter Zoltán, a vámosgyörki mezőgazdasági szövetkezet elnöke szeptemberben azt mondta, hogy a súlyos aszályban, ha nehezen is, de megkezdték az őszi munkákat, mert vetni kell.

– A mezőgazdaságban minden év minden évszaka teljesen más. Két éve túl sok eső volt, tavaly ősszel meg nem esett. Most végre volt elég csapadék. A szántás, a lazítás nagyon jól haladt. Jó magágyat tudtak készíteni a gazdák, így az elmúlt három évet tekintve most fejlődnek legszebben a növények. A tritikálénk már nagyon szépen fejlődik, de jól halad a búza és az árpa is. Amint hallottam, egyes gazdálkodók gombabetegséggel küzdöttek az őszi árpa esetében. Akik már korán elvetették azt, azoknál a csapadék, a pára a meleg együttes hatására ütötte fel a fejét a baj, de időben kezelték a vetést a gazdák. Nekünk szerencsére ezzel nincs gondunk, mert később vetettünk. Most nagyon jókor jött az őszi csapadék a vetés elé, meg alá is. Szépen fejlődnek a növények, biztatóan néz ki a határ. Bízunk benne, hogy a tél csapadékos lesz, és az hó formájában érkezik. Ellenkező esetben tavasszal megint baj lehet – fogalmazott Péter Zoltán.