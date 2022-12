Az idei esztendő legnagyobb árbevételt elérő cégei nominálisan 23 százalékkal, reálértéken 11 százalékkal növelték bevételüket. A HVG nyereség szerinti összesítésében azonban a félezer legnagyobb profitot elérő vállalkozás egy év alatt több mint megduplázta az eredményét. Az összesített nyereség 1,5 ezer milliárdról 3,7 ezer milliárd forintra nőtt. A gazdasági hetilap szerint az infláció hatásait kiszűrve is 122 százalékos lehet a nyereségtömeg reálértéken való növekedése. A 2019-es esztendőhöz viszonyítva is jelentős az emelkedés, megközelíti a nyolcvan százalékot.

A jelentős növekedés zöme azonban néhány vállalatnak köszönhető, a 2200 milliárdos növekményhez hatszázmilliárd forinttal járult hozzá a listán első helyezett Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt., a Mol. Ez betudható egyrészt a növekvő forgalomnak és annak is, hogy az orosz olaj tavaly még kevésbé drágult, mint az északi-tengeri. A második lett az OTP Bank Nyrt., a harmadik pedig a Sanofi-csoport, amely azért tízszerezte meg profitját, mert a portfólión belül átszervezte a cégeket és az egyik gyár eladásából származó bevétel hozta a kiugró eredményt. A General Electric esetében egy leánycégének a leértékelése okozta a változást a tavalyi veszteséget követő 111 milliárd forintos idei profitnak. Az alacsony nyereségadó miatt több nemzetközi vállalat is Magyarországon adózza a többi országból idehozott nyereségét, ilyen például az amerikai székhelyű Corning üvegipari világvállalat itteni könyvelési részlege, a Corning Hungary Adatfeldolgozó Kft., ennek tavalyi óriási haszna egy társvállalat alaptőkéjének a leszállításából fakadt. A pénzt az anyacég kivette. A HVG szerint adóoptimalizál országunkban amerikai tengeri olajkutakat üzemeltető cég, szerte a világban egymásnak tartozó könyvelő cégcsoport, portugál kereskedő vállalat, amely a névhasználati jogok beszerzésével egy budapesti céggel veszi ki a profitot.

A listán hat Heves megyei cég szerepel, amelyek összesített nyeresége megközelíti a 30,5 milliárd forintot, az előző évihez képest pedig majdnem 20 milliárddal növelték az eredményüket. A legelőkelőbb helyen található a hatvani Robert Bosch Elektronika Kft., amelynek az adózott eredménye megközelítette a 13 milliárd forintot, közel megnégyszerezve az előző esztendeit. A következő szereplő a gyöngyöshalászi Apollo Tyres Hungary Kft., amely 5,24 milliárd forint adózott eredményt ért el, nyeresége hatszázmillió forinttal csökkent 2020-hoz képest, s ez a helyezésekben való visszaesésben is megnyilvánult.

Új szereplő a listán a Geosol Kft., a Mátrai Erőmű ipari parkjában található biomasszás társaság az MVM-csoporthoz került pár éve az erőművel együtt, s tavaly több mint 3,6 milliárd forintos pluszt termelt, megduplázva az előző évi nyereségét. Újból feltűnt a listán egy Metrodom-cég, ezúttal a Metrodom Zöldmező elnevezésű projekt társaság. Ennek is Nagykökényest jegyezték be a székhelyeként, akár más, a csoporthoz tartozó vállalatot. Az említett ingatlanos korlátolt felelősségű társaság 13 milliárd forintos forgalmat bonyolított 2021-ben, ebből 3,2 milliárd forint volt a tiszta nyereség.

Hatvani székhellyel rendelkezik a Visual Europe Production Kft., amely rendezvényszervezéssel, rendezvénytechnikával foglalkozik, végső tulajdonosa pedig az állami reklámokat is rendszeresen bonyolító New Land Media. A társaság 9,55 milliárd forintos forgalmából 2,8 milliárd forint volt az adózott eredmény. Az utolsó Heves megyei szereplő a ZF Hungária Kft., amely a lajstromot is zárja egyébként. Az egri váltógyár tavaly majdnem 2,6 milliárd forintos profittal zárt.

Helyezés Cégnév Adózott eredmény (millió Ft, 2021) Változás 2020-hoz képest (millió Ft) 95. Robert Bosch Elektronika Kft. 12925 8781 246. Apollo Tyres Hungary 5738 629 358. Geosol Kft. 3658 1865 405. Metrodom Zöldmező Kft. 3221 3445 464. Visual Europe Production Kft. 2822 2827 500. ZF Hungária Kft. 2585 2896 Forrás: HVG