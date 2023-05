A társaság vezetése a honlapján közzétett beszámoló szerint elismerte, hogy hibás volt a prognózisa a várható piaci trendekkel kapcsolatban. Az elmúlt fél évben bekövetkezett negatív makrogazdasági és iparági környezetváltozás jelentősen rontotta a vállalat működési terét. A magas infláció lefékezte a hitelfelvételt és a recesszióba taszította az építőipart. Kiéleződött a verseny, beszűkültek a marzsok és a korábban magas áron beszerzett készletek is csökkentették az eredményességet. A keresletet tovább gyengíti a bizonytalan környezetben érzékelhető fogyasztói óvatosság és kivárás. Ezt az EU energiapolitikai-energiafüggetlenedési célkitűzései nyomában formálódó Fit for 55 klímavédelmi csomag és REPowerEU tervekben foglalt nagyszabású épület energiahatékonysági támogatási programok beharangozása és lassabb megjelenése is fokozza.

A Masterplast azonban hirtelen pozitív fordulatra számít az EU újjáépítési alapból várható támogatási hullámra alapozva és arra, hogy az Európai Parlament által elfogadott irányelvek alapján a tagállamoknak 2024 és 2030 között folyamatosan növelniük kell energiamegtakarításukat, amit a középületek korszerűsítésével érhetnek el. Az alacsonyabb jövedelmű, az energiaszegénységben leginkább érintett háztartások számára célzott költségtámogatásról is gondoskodni kell, itt is keresletnövekedésre számítanak.

A társaság a folyamatban lévő gyártási beruházásait véghez kívánja vinni, a konkretizált projektek ugyanakkor nagyobb tőkeigénnyel bírnak. Az ásványgyapot-gyártási beruházások Magyarországon társtulajdonosok bevonásával, saját tőkéből és állami támogatásból valósulhatnak meg. A tájékoztató szerint Halmajugrán 49 millió eurós (körülbelül 19-20 milliárd forintos) befektetéssel létesítenek 35 ezer tonna éves gyártási kapacitású kőzetgyapot gyárat. Ebben 50-50 százalékban lesz tulajdonos a tőzsdei cég és a Market Építő Zrt. A vállalat 2025 első félévére tervezi a gyártásindítást, akárcsak épülő szerencsi üzemükben.

A Masterplast szeptemberben közölte, hogy belép az ásványgyapot szigetelőanyagok piacára és decemberben jelentette be, hogy a Markettel közösen létesít két gyárat hazánkban és/vagy Szerbiában.

2021-ben a MAB Tarnóca Kft. egyik leányvállalata, a MAB Insulations Szigetelőanyaggyártó Kft. Kisnánára adott be terveket kőzetgyapotgyár létesítésére. A Kisnána Tarnóca I.-andezit” bánya területére brikett- és betonüzemet is terveztek, kőzetgyapotból évi 49 ezer tonnát, brikettből 12 ezer 285 tonnát, betonelemből igényeknek megfelelő mennyiséget állítanának elő.

