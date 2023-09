– Újabb projektbe kezdhettünk: a Marshall Ablakgyár GINOP PLUSZ projekt keretében 182 millió forint európai uniós támogatás segítségével a vállalkozás gépparkját fejlesztette, illetve épületbővítést hajthatunk végre. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapból kapott feltételesen vissza nem térítendő támogatást a projekt, amely a Széchenyi Terv Plusz program keretében valósul meg – tájékoztatta portálunkat csütörtökön sajtótájékoztatón Osztafin Zsolt tulajdonos, ügyvezető. Kiemelte, számost pályázaton szerepeltek már sikerrel, mindez pedig oroszlánrészét adta annak a fejlődésnek, melyet a cég alapítása, 2007-óta kapacitásban és minőségben is elért. Összesen több mint 1,5 milliárd forint támogatást nyertek már el.

– Az irodaház-ráépítés mellett napkollektorok kiépítése, nyelvi- és IT fejlesztések, eszköz- és gépbeszerzések is megvalósultak. Beszereztünk például egy olyan gépet, amely Magyarországon máshol még nincs használatban: a Graf hegesztővel úgy tudunk színes műanyag nyílászárókat gyártani, hogy a hegesztés szinte nem is látszik. Német alapanyagokkal dolgozunk. Egyre többet exportálunk olasz piacra, ott pedig már egy bizonyos minőség alatt nem lehet érvényesülni. San Marinoban már irodánk is van. A pályázatoknak köszönhetően olyan szintre fejlesztettük a gyártást, hogy bármelyik nyugat-európai gyárral felvesszük a versenyt, sőt – fogalmazott a tulajdonos.