Domoszlón több tő muskátlinak lába kelt a helyi Pihenőpark virágládáiból, a virágokat anyák napján ültették ki, adta hírül Paulenka Richárd polgármester.

Forrás: Richárd Paulenka / Facebook

– Az embert – az esetek többségében – már kisgyermek korában arra tanítják, hogy nem vesszük el a másét! Ha gyermekkorunkban megtanuljuk, miért felejtjük el felnőtt korunkra??? És aki elfelejti, és máshogy cselekszik, az ezt a példát adja tovább a gyermekének is? Felháborító, elkeserítő, bántó, hogy más emberek munkáját, idejét, energiáját, pénzét nem kímélve és figyelmen kívül hagyva képes valaki a közösségünket meglopni! Domoszló önkormányzata sokat fáradozik azon, hogy településünk minél szebb, élhetőbb és mások számára is példaértékű legyen. Minden tavasszal több mint 300 tő virágot ültetünk az itt élők örömére, különös hangsúlyt fektetve arra, hogy ezek a virágok anyák napja alkalmából már a parkokban viruljanak. Ez ebben az évben is így történt. Ma reggelre viszont az a döbbenet ért bennünket, hogy a Pihenőpark egyik virágládájából az összes muskátli eltűnt! Sőt egy másik ládából is elvittek egy tő muskátlit.

Mi lesz a következő? Viszik majd ládástól? Miért gondolja azt az elkövető, hogy ezt megteheti? Meglopja a települést, az itt élő embereket!? Mélységesen felháborító és elszomorító, hogy ez megtörtént. Nyomdafestéket nem tűrő jelzőket tudnánk csak ide írni. Nem tesszük. Mert mi ezt is megtanultuk kisgyermek korunkban – fogalmazott Paulenka Richárd a Facebook-oldalán.