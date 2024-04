Kedden több bűncselekmény történt Felnémeten azért Bódi Zsolt képviselő rendkívüli közgyűlés összehívását kérte több képviselővel Mirkóczki Ádám polgármestertől.

– Hosszú ideje küzdenek a közbiztonsági problémákkal az Egri és a felnémeti lakosok is! A közgyűlés feladata és hatásköre, hogy megtegye a szükséges lépéseket! Kérem a Polgármester Urat, kérem a képviselőtársakat, hogy politikai hovatartozás nélkül hozzunk egységes határozatokat, azonnali döntéseket az egriek biztonsága érdekében! Nem lehet októberig várni! Nem elfogadható, „hogy ha majd megválasztanak” akkor megoldjuk! Addig nem fontos az emberek biztonsága? Szomorú, hogy egyesek így gondolják és magára hagyják a lakosságot! A becsületes embereknek is vannak jogaik! Az egyik legfontosabb, hogy biztonságban éljenek! – írta Bódi Zsolt. Kérdésünkre elmondta, telefonon is egyeztetett a polgármesterrel aki egyet értett az összehívás okával de még nem kapott visszajelzést.