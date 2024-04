Az évszakok és az időjárás hatalmas mértékben képes befolyásolni engem abban, hogy milyen színeket hordok és preferálok. Alapvetően nagyon szeretem a színeket és szeretek – saját ízlésemnek megfelelően – színesen öltözködni is. A rózsaszín, a fehér, a sárga árnyalatai minden mennyiségben megtalálhatóak a ruhatáramban, de a babakék, a világos zöld és a pasztell-lila sem marad el. Azonban ezeket szépen lassan, az ősz kezdetével elkezdem elrakni a szekrénybe.

Télen pedig teljes mértékben megváltozik a ruhatáram. A hidegben és sötétben szó szerint nem tudom elviselni, ha világos vagy élénk színű ruha van rajtam, egyszerűen kényelmetlenül érzem magam bennük. Ezért a téli négy-öt hónapban leginkább fekete és sötét színekbe öltözködöm, nagyon maximum valamilyen halvány krémszínt veszek magamra, ha nem szeretnék annyira sötétben lenni.

A pár hónap után azonban alig várom, hogy újra jól érezzem magam a „nyári színeimben”. A napsütésben, a kellemes jó időben szeretek én is a tavasz és a nyár színeiben pompázni. Nemrég pedig azt vettem észre magamon, hogy nemcsak a ruhákkal vagyok ilyen helyzetben, hanem a körömlakkokkal is. Télen és ősszel eszembe sem jut egy élénk rózsaszínt festeni magamnak, mert nem annak az ideje van. Ugyanígy nyáron pedig szinte hozzá sem nyúlok az egyszerű krémszínekhez, mert azok számomra nem mutatnak olyan jól a napsütésben.

Ebben az ellentmondásban számomra van egy körforgás, ami segít átlendülni az évszakok változásán.



