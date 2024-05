Mátraderecskén mondták ki a boldogító igent Forgó Gábor, a község polgármestere és immár hitvese, Benedekffy Katalin énekművész. Az újdonsült pár szemlátomást ragyog, s azt kívánjuk, ez maradjon is így sokáig. Forgó Gábor elmondta, a polgári szertartás szűk körben zajlott. Csak a közvetlen családtagok és a hivatal munkatársai vettek részt azon. Augusztusban azonban a székelyföldi Nagygalambfalván, Katalin szülőfalujában a teplomi szertartáson is megerősítik esküjüket. Ott már igazi lagzi is lesz rokonokkal, barátokkal.