Boldogok, s ezt bátran teszik közzé a nyilvános oldalukon. Szeretnék, ha a világ is tudná, hosszú, viszontagságos időszak után a sors úgy hozta, hogy egymásban leltek menedékre. Benedekffy Kata, énekművészt a napokban jegyezte el Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere. A hírnek mindenki örült és a legjobbakat kívánják a párnak.

Forgó Gábortól azt is megtudtuk, hogy május 11-én a boldogító igent is kimondják Mátraderecskén a polgári szertartáson. A heol.hu érdeklődésére a polgármester elmondta, 2018-ban Moszkvában ismerkedtek meg, ahova ő egy hivatalos delegáció tagjaként, Kata pedig egy nyilvános fellépés meghívottjaként vett részt. Az első találkozás mindkettejükben nyomot hagyott, azonban útjaik egy időre elváltak. Egy fél évvel ezelőtt azonban újra egymás társaságában tölthettek időt egy rendezvényen. Onnantól kezdve napról napra tartották a kapcsolatot, amely mára szerelemmé nemesült.

„Ha egy labdát minél mélyebbre tolnak le a víz alá, az sokkal nagyobb erővel fog feltörni" - fogalmazott Benedekffy Katalin énekművész, amikor a Dankó Rádió Jó pihenést című magazinműsorában arról mesélt Nádas György szerkesztő-műsorvezetőnek, hogy milyen volt egy picike erdélyi faluból, Nagygalambfalváról eljutni a legnagyobb zenés színpadokra és külföldi énekversenyekre. Benedekffy Katalin az érettségi után egy szál hátizsákkal Budapestre költözött, ahol a Pesti Magyar Színiakadémián igazi legendák növendéke lett. A biztos alapok megszerzése után mégsem a színművészetin tanult tovább, hanem elfogadta a Budapesti Operettszínház felkérését és eljátszotta a West Side Story című musical főszerepét, de azóta láthatta a közönség a a Kolozsvári Magyar Opera, a Győri Nemzeti Színház és a Soproni Petőfi Színház előadásaiban, valamint számos fesztiválon is. Rendszeresen koncertezik opera, operett és oratórium műfajban itthon és külföldön egyaránt, illetve a Dankó Rádió nótakedvelő hallgatói is jól ismerik, hiszen ez a műfaj is a szívügye.

Legutóbbi bejegyzésében ezt írta: "És igeeeeeen!! Ez a pillanat is eljött!! Amikor boldogan, szerelmesen azt mondhattam, hogy IGEN!!!

Mosolygok ha arra gondolok, hogy akár egy éve vagy fél éve még hasonló sem motoszkált a fejemben. Épp küzdöttem a sorsommal és a rendszeres balesetekkel Kolozsvár és Budapest között! Zúdult nyakamba minden is! Időnként mem tudtam, hogy lesz-e még másnap és felkel-e nekem is a Nap. Aztán úgy döntöttem, hogy bármennyi nehézséget is gördít elém az élet, én felveszem a kesztyűt és akkor is kimászom, és összerakom magam.

És amikor már céltudatosan, megerősödve lelkileg és szellemileg, megharcolva a magam harcait, álltam mint fenyő a Hargitán (mely nem hajlik csak törik, ha kell) úgy gondoltam, hogy elfogadtam magam! Ott voltak a barátaim, és nem akartam mindenáron valakit magam mellett, csak hogy legyen…Jól voltam a bőrömben, egymagam és jó társaság voltam magamnak. És megtaláltam az origómat. Végül amikor nem is gondoltam és végképp nem számítottam rá, szép lassan megérkezett és ott volt Ő! Az őszinte, igazi, nagybetűs BOLDOGSÁG…"

A boldogság megszemélyesítője nem más, mint Forgó Gábor, Mátraderecske polgármestere, aki a napokban kérte meg a művésznő kezét. Életük sorsfordító pillnatait örömmel osztják meg a közösségi oldalaikon és özönlenek hozzájuk a jókívánságok.

Mi is osztozunk ebben. Boldog, meghitt órákat kívánunk a párnak!

A legközelebb május 4-én, Anyák napján délután négy órakor lép színpadra Mátraderecskén a Sportcsarnokban a művésznő Turpinszky Gippert Bélával, a Magyar Állami Operaház tenorjával.