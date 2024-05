– Délután 2 órától egészen este 7 óráig lehet vért adni, 3 órás élő adással készültünk. Gyereknaphoz közel terveztük, számos kinti programmal, szerencsére késő délutánra kisütött a nap, így az ugrálóvár az arcfestés, fociketrec és állatsimogató, motorosok is várják azokat akik eljönnek vért adni. Az élő adásban az egészségmegőrzés is téma lesz, illetve a nosztalgiának is szentelünk egy kis időt: a televízió tavaly volt 35 éves és visszahívtuk a jubileumra azokat, akik itt voltak a kezdeteknél is. A Média Eger idén 15 éves, így kettős évfordulót ünnepelhetünk – ismertette. Elmondta, az utolsó órákban a nyári sporteseményekkel foglalkoznak, többek között Csank János volt szövetségi kapitánnyal, majd egy közös ünnepléssel zárul a nap.

Az eseményre ellátogatott az országos vérellátó központ főigazgató helyettese, dr. Nagy Sándor is aki az ellátásról részletesen is mesélt, melyről később bővebben is beszámolunk.