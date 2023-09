Nyeste Ágnes környezetvédelmi és EPR (Extended Producer Responsibility) előadó tartott előadást a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara felkérésére a kiterjesztett gyártói felelősség rendszerről (EPR). Az új, körforgásos terméket megadóztató szabályozás július elsején lépett életbe és októberben jön el az első bevallási időszak. A szakértő a regisztrációról, illetve az adminisztrációról, bevallásról gyakorlati tanácsokat adott a vállalkozásoknak.

- A törvényi rendelkezésekről, technikai tudnivalókról volt már előadás, itt kimondottan a vállalkozói regisztrációt tekintettük át. A Mohunál, illetve a hulladékgazdálkodási hatóságnál is regisztrálni kell, de nyilvántartást is szükséges vezetni, számlazáradékolást végezni, díjakat megfizetni, bizonyos időközönként adatot szolgáltatni. A regisztráció határideje július elseje volt, ezt sokan csak a Mohunál tették meg, a hatóságnál nem, pedig a törvény ezt írta elő. Valószínűleg rengetegen nem tettek eleget ennek a kötelezettségüknek és sokan húzzák-halasztják, úgy gondolják, az előírást csak hirtelen felkapták és elfelejtik. A hatóság viszont ellenőrizhet és aki termékdíjra kötelezett, azok között kevés az, aki nem tartozik az EPR hatálya alá – fogalmazott Nyeste Ágnes.

Mint mondta, ilyen vállalkozások lehetnek a kereskedők, hiszen akik csomagolóanyagot szereznek be, kötelezettek, vagy akkor is, ha importálnak, ők már 1995. óta termékdíjat fizetnek. EPR-es a kis üzlet, ahol papírtáskába csomagolnak, vagy az a hely, ahol papírpohárba adnak kávét. Vannak kivételek, a szabályokon június 28-án is változtattak, amellyel a kis gazdálkodóknak kedveztek. Nekik van rá lehetőségük, hogy kevesebbet kelljen adminisztrálniuk, de eleget tudjanak tenni EPR - kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer - kötelezettségüknek. Nyeste Ágnes elmondta, sok kérdést kap, például, hogy a csomagolóanyag gyártó hogyan tudja levonni a termékdíjat az EPR-ből. Vagy a kereskedő hogyan mentesülhet a nyilvántartás vezetéstől, esetleg milyen csomagolóanyagot vásároljanak, ami nem EPR-es. Sokan próbálnak kibújni a kötelezettségük alól, de nem lehet, van több hatóság, amely ellenőrizheti őket.

Mint mondta, sok a kérdés, nagy az érdeklődés, ő próbálja másokhoz irányítani az ügyfeleket, de Eger környékén még nem tud másról, aki ezzel foglalkozna. Őt azért találják meg, mert az iparkamarában tartotta előadást.

Nyeste Ágnes hozzátette, sokan rosszul regisztráltak a Mohunál, nem az EPR-re, hanem intézményi birtokosként vagy hulladékgyűjtőként. Jelenleg nem is lehet módosítani, de dolgoznak rajta az illetékesek. A lényeg viszont a hulladékgazdálkodási hatóságnál történő regisztráció. Ez azok számára, akik ismerik a felületet, 20-30 percet vesz igénybe, akik még nem találkoztak vele, órákba is beletelhet. A nyilvántartás-vezetés elég nagy adminisztrációs teher lehet, sokan meglévő alkalmazottnak adják ki ezt a munkát. Az adózástól függ, hogy mennyi időt kell erre rászánni, most úgy látja, hogy amíg a nyilvántartás el nem készül, kicsit káosz van, ha beáll a rendszer, sokkal könnyebb lesz a következő negyedév, mint a nulláról elkezdett.