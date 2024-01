Idén harminc éves a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK), amelyről megemlékeztek a szerdán tartott vármegyei gazdasági évnyitón is. Dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke portálunknak az eseményen elmondta, jelen formájában harminc éves a szervezet, előtte is volt gazdasági kamara, azonban azok még régiós elven működő, eltérő szervezetű testületek voltak, erre épült aztán a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara is.

- Ez a 30 év a különböző válságos időszakoktól függetlenül fejlődést jelentet a megyei vállalkozások és a kamara számára is. Örülünk annak, hogy eredményes volt az eddigi együttműködés, reméljük, így is folytatjuk. A 30 év alatt a megye gazdasági mutatói jelentősen javultak, az ipari termelés növekedett, a megye gazdaságában meghatározó a feldolgozóipar és az export. Ki kell emelni, hogy a lakosságszám arányában az ipari termelés másfélszeresen meghaladja az országos átlagot – emelte ki dr. Bánhidy Péter.

A 30 évvel ezelőttihez képest megduplázódott a regisztrált vállalkozások száma a vármegyében, a 20-25 ezer helyett immár 50 ezer működik. Az elnök szerint minden területen sikerült biztosítaniuk a fejlődéshez szükséges hátteret a vállalkozásoknak.