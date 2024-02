Közzétették a Szakma Sztár oldalon az idei szakmai tanulmányi versenyek eredményeit. A Szakma Sztárt, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara közel hetven szakmában hirdette meg. A Szakma Kiváló Tanulója Versenyre és az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre, Heves vármegyében 28 szakmában 250 jelentkező volt.

A területi előválogatókon az írásbeli feladatlapokat Heves megyében végül 228-an töltötték ki, közülük 86-an értek el hatvan százalék fölötti eredményt, ami azt jelenti, hogy a szakmai vizsga írásbeli része alól mentességet szereztek. Bár voltak olyan szakmák, amelyen egy heves vármegyei induló sem szerzett vizsgamentességet (a nyolc között ilyen például a központi fűtés szerelő, villanyszerelő, pincér, járműfényez, vagy a műszaki informatikus), vagy éppen csak húszból egy, mint a logisztikai technikusok esetében. Utóbbi szakmában egyébként országosan 472 induló volt és mindössze 21-en teljesítettek hatvan százalék fölött.

A hegesztők között azonban mind az öten, az informatikai rendszer-üzemeltetőknél mind a négyen elérték a vizsgamentességi határt a Heves vármegyei diákok közül. A nagyobb létszámú csoportok közül a kereskedelmi értékesítőknél 15-ből 11, a kozmetikus technikusoknál pedig 17-ből 16-an teljesítettek kiválóan a Heves megyei tanulók. Utóbbiak esetében az ország három legjobb dolgozatát írták szakmájukban, a top 20-ba pedig 11-en is bekerültek. Született országosan is kiváló (a legjobb ötbe tartozó) írásbeli Heves megyében a festők, a burkolók, a karosszéria lakatosok és az autógyártók, logisztikai technikusok és gépi és CNC forgácsolók között is.

A következő hetekben gyakorlati előválogatókat tartanak majd az egyes szakmákban, azok legjobbjai kerülnek a budapesti országos döntőkbe, a Szakma Sztár Fesztiválra.