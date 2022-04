A Köpönyeg tájékoztatása szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb...) is felerősödhetnek.

Hétfőn a néhány órás napsütés mellett felhőátvonulások várhatók, és északkelet, észak felől elszórtan alakul ki zápor, főleg a magasabban fekvő tájakon havas eső zápor, hózápor is lehet. Az északkeleti szél erős lesz. Reggel -5 és +3°C között, délután mindössze 11 fok körül valószínű a hőmérséklet.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat elsőfokú, citromsárga figyelmeztetést adott ki Heves megyére. Mint prognózisukban írják, hétfőn zivatarok alakulhatnak ki szűkebb hazánkban, villámlással, szélerősödés, esetenként jégesővel. Hétfő délelőttre egyébként mind Eger, mind Gyöngyös környékére 8-8, délutánra 11-11, estére 6-6 fokot jósolnak. Mindemellett, mint írják, elszórtan előfordulhat záporeső, hódarazápor, a hegyekben hózápor is.