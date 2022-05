Mint írták, hétfőn napközben szinte az ország egészén lehetőséget teremtenek a légköri feltételek zivatarok kialakulásához. Kezdetben várhatóan a Dunántúli- és Északi-középhegységben, majd később másutt is egyre többfelé várható zivatar. Intenzívebb cellák elsősorban a középső tájakon és a Dunántúlon valószínűbbek. Ezeken a területeken egy-egy gócban 25-30 miliméter csapadék, jégeső és 60-70 kilométer/órás széllökés is lehetséges. Legtovább a déli országrészben marad aktív a légkör, itt még a hajnali órákban is számítani lehet egy-egy zivatarra.

Forrás: met.hu

Kedden északról fokozatosan stabilizálódik a légkör, a déli országrészben azonban várhatóan még kedvezőek maradnak a feltételek néhány zivatar kialakulásához. Estére fokozatosan megszűnik a csapadékhajlam.