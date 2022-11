Az előrejelzés szerint szerdán a nap első felében erősen felhős, párás, néhol tartósan borult idő lesz. Kisebb eső, szitálás is előfordul. A déli óráktól észak, északnyugat felől csökken a felhőzet, északon elő is bukkanhat a nap. Az északnyugati szél megélénkül. 16 fok körüli értékeket mérhetünk. Péntekig száraz időt jósolnak, aznap viszont már esőre is számíthatunk, így érdemes még ezt a pár napot kihasználni arra, hogy feltöltődjünk a természetben.