Többnyire erősen felhős, párás, reggel ködös lesz az idő; de a Tiszántúlon kevés szűrt napsütés is lehet. Nyugat felől szitálás, gyenge eső is előfordul. A délkeleti szél több helyen megélénkül, néhol meg is erősödik. 0 és 5 fok között alakul a hőmérséklet - írja a koponyeg.hu.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint fronthatás nincs.