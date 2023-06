Főleg a Dunától keletre, elsősorban az Északi-középhegység tágabb térségében és az Észak-Alföldön, majd estétől már a Duna-Tisza közötti területen és a Dél-Alföldön is elszórtan számíthatunk záporok, zivatarok kialakulására. Az intenzívebb gócokat viharos széllökés 60-70 kilométer per órát is meghaladhatja, felhőszakadás, illetve jégeső is kísérheti. Várhatóan vasárnap hajnalban csillapodik a légkör az említett tájakon – írta a met.hu.

Forrás: met.hu

A pénteki vihar is okozott gondokat vármegyénkben.