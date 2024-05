Riasztást adott ki a HungaroMet Heves vármegye több járására is kedden este. Mint írják, délnyugat felől egy vonalba rendeződött zivatarrendszer érte el a délnyugati országrészt, és fokozatosan gyengülve haladt tovább az ország belső területei felé északkeleti irányba. A késő esti órákban várhatóan a keleti, északkeleti országrészt is eléri. A zivatarokat viharos széllökés, felhőszakadás, apróbb szemű jég kísérheti. Kiemelten a Dél-Dunántúlon, esetleg a Dunántúl középső és nyugati részén, illetve a Dél-Alföld egyes részein heves zivatarok is előfordulhatnak. Az éjszaka második felére a zivatartevékenység az ország északkeleti felére tevődik át.

Riasztást adtak ki Heves vármegyére is zivatarok miatt

Forrás: met.hu

Szerdán a nap első felében elsősorban az ország északkeleti harmadán fordulhat elő nem heves zivatar, emellett az Észak-Dunántúlon minimális eséllyel villámtevékenység társulhat egy-egy záporos góchoz - tették hozzá.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás Shutterstock)