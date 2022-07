A Hatvani Rendőrkapitányság munkatársa július 25. és július 29. között 8 órától 10 óráig várja az érdeklődőket a városi rendőrkapitányságon, ahol több bűnmegelőzési programon lehet részt venni – olvasható a police.hu-n.

Ennek egyik fontos eleme a BikeSafe ingyenes kerékpár-regisztráció, melynek lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint a tulajdonoshoz történő visszajuttatása is. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait - szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek - majd fényképeket is készítenek róla.

A szakember tájékoztatást ad a vagyonvédelem, az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság és a drogprevenció témakörét illetően is.