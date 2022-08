A járműveket feltörő bűnelkövetőket nem illetik ugyan ezzel a megnevezéssel, ám cselekményük a betöréssel azonos büntetőjogi megítélés alá esik az általuk az elkövetés során tanúsított dolog elleni erőszak miatt. Ezt Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész közölte portálunkkal.

A Hevesi Járási Ügyészség egy visszaesőnek számító 22 éves fiatalemberrel szemben emelt vádat sorozatban elkövetett gépkocsifeltörések miatt.

A vádlott idén márciusban Heves belvárosában négy parkoló személyautót és egy teherautót rongált meg annak érdekében, hogy azokból különböző értékeket tulajdonítson el. A személygépkocsik közül háromnak nem csak az ablakát törte be, hanem felfeszítette azok motorháztetejét is, majd mindháromból elvitte az akkumulátort. A járművek utastereiből a terhelt napszemüvegeket, sportcipőt, energiaitalt, sőt egy működő vadkamerát is ellopott.

A jelenleg letartóztatásban lévő elkövetőt az ügyészség ötrendbeli üzletszerűen és dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás vétségével, illetve bűntettével vádolja. Esetében két és fél év végrehajtandó börtönbüntetés kiszabására tett mértékes indítványt a bíróságra benyújtott vádiratában.