PETŐFIBÁNYA–LŐRINCI 0–5 (0–2)

Petőfibánya, 180 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Sohajda L., Pápista M.).

PETŐFIBÁNYA: Pászti A. – Parádi J., Czakó B. (Csemer K., 56.), Berki T., Nagy Sz., Angyalos A., Balog A. (Molcsán M., 66.), Oláh K., Gerhát V. (Czakó T., 85.), Török N., Dávid G. (Bakti N., 85.). Játékos-edző: Parádi János.

LŐRINCI: Áll M. (Tóth G., 46.) – Nyerges K. (Tóth B., 77.), Gohér G., Uj P. (Szundi D., 77.), Hegedűs N. (Csaszlai D., 85.), Nagy B. (Czakó K., 66.), Tari J. (Báti G., 66.), Kovács G., Gál Sz., Zöldi D., Molnár E. Edző: Gulyka Zsolt.

GÓL: Kovács G. (1., 55.), Hegedűs N. (26., 76.), Molnár E. (63.).

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat.

PARÁDI JÁNOS: – Teljesen más célokért küzdünk, de ha az első percben már gólt kapsz, nagyon nehéz ilyen ellenfél ellen játszani.

GULYKA ZSOLT: – Örülök, hogy fiataljaink helyt álltak. További sok sikert a hazaiaknak!

HERÉD–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 5–3 (3–3)

Heréd, 100 néző. V.: Futó Tamás (Erb L., Sziebig N.).

HERÉD: Darabont D. – Darabont G., Tóth M., Bárkányi A., Szabó B., Baranyi R., Tóth O. (Koreny K., 92.), Székesi Á., Tari Sz., Bolbás M. (Szegedi T., 64.), Fajkó Á. Edző: Német Gyula.

ENERGIA: Besze B. – Farkas B. (Rédei G., 46.), Kanalas Á., Bődi P., Csoszánszki D., Péntek D. (Czene L., 57.), Szegedi Z. (Kaszab Á., 75.), Marosi J. (Mezner M., 83.), Izsvák Á., Gutschker A., Kaszab L. Edző: Tatár Roland.

GÓL: Baranyi R. (18., 68., 90.), Tóth O. (38.), Fajkó Á. (44.), ill. Csoszánszki D. (3., 13., 30.).

JÓK: Baranyi R. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. az egész vendégcsapat.

NÉMET GYULA: – Kértem a csapattól megfelelő hozzáállást, akaratot, megfogadták. Ezt a győzelmet ezeknek a tényezőknek köszönhetjük és egy fordulatos közönségszórakoztató mérkőzést játszottunk nagyszerű bíráskodás mellett. Sok sikert az Energiának!

TATÁR ROLAND: – Mindent elmond a jelenlegi mentális állapotunkról, hogy az öt kapott gólból egy szabadrúgásból, egy szögletből, kettő pedig bedobásból született. Sajnálom, mert összességében nem nézett ki rosszul, de addig míg ellenfeleink között több a férfi, addig nagyon nehezen fogunk meccset nyerni. Gratulálok a Herédnek!

EGERSZALÓK–MAKLÁR 2–1 (1–1)

Egerszalók, 120 néző. V.: Juhász Sámuel (Németh M., Nagy F.).

EGERSZALÓK: Farkas D. – Bényei R., Füzik B. (Nagy P., 92.), Halász M. (Montvai T., 21.), Busai B., Halász D. (Sugár T., 80.), Érsek M., Ficzere P., Gallik G., Póczos B., Gyóni M. Játékos-edző: Montvai Tibor.

MAKLÁR: Tuza B. – Besenyei R., Hajdu Zs., Baji Á., Jéger B., Fügedi T., Vojtekovszki M., Koós K., Bacsó D. (Derda D., 61.), Mága T. (Nagy B., 80.), Sárosi G. (Kecskeméti J., 91.). Edzők: Sipos Lajos, Csomós János.

GÓL: Montvai T. (28.), Érsek M. (90. – 11-esből), ill. Vojtekovszki M. (26.).

KIÁLLÍTVA: Baji Á. (72.).

JÓK: Füzik B. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. az egész vendégcsapat.

MONTVAI TIBOR: – Kicsit paprikás meccs lett belőle. Egy súlyos sérülés után a fiatal középpályásaink hiányában sikerült győzni. Játszottam magasabb szinten – ezt nem azért mondom, hogy bármit is bizonygatni szeretnék –, de ilyenek előfordulnak olyan mérkőzésen, ahol mindkét csapat igazán győzni akar. További sok sikert kívánok Maklár csapatának, a kéztörést szenvedett Halász Máténak jobbulást kívánok!

SIPOS LAJOS: – Sajnos a futballt legyőzte az arrogancia. A mérkőzés jelentős részében mi futballozni akartunk, azonban az ellenfél jól megtervezett káoszkeltéssel tönkre tette a mérkőzést és maga alá gyűrte a játékvezetést. Hosszú pályafutásom során ritkán éltem meg ilyet, ma ez is megtörtént. Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy megint két pontrúgásból kaptuk a góljainkat, és az ellenfél kapuja előtt nem voltunk elég határozottak, nem tudtuk kezelni a történéseket.

MARSHALL-ASE–EGER SE II. 5–2 (1–1)

Andornaktálya, 80 néző. V.: Harnos Csaba (Lovas N., Oancz K.).

ASE: Horváth Á. – Kollár B., Pelyhe Cs., Sike J., Sebe A., Palaticzky Á. (Csikos M., 72.), Bálint A. (Megyeri T., 81.), Kálmán J. (Szecskó M., 81.), Pelyhe K. (Juhász L., 87.), Marsa E. (Jakab Á., 81.), Bárdos B. Edző: Kovács Zsolt.

EGER: Szent-Ivány Sz. (Molnár-Nagy M., 58.) – Juhász G., Németh G. (Nagy Á., 78.), Bozó K. (Lázár L., 46.), Berecz K., Terjék D.. (Mező M., 78.), Czipó B., Barta A. (Révész G., 58.), Bakondi B., Koczka K. (Nagy N., 58.), Balajti J. Edző: Gyetván Krisztián.

GÓL: Bárdos B. (42., 94.), Sike J. (62.), Kálmán J. (77.), Szecskó M. (92.), ill. Berecz K. (11.), Juhász G. (93.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Szent-Ivány Sz. (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat

KOVÁCS ZSOLT: – Jó iramú mérkőzésen fokozatosan vettük át a játék irányítását és szép gólokat szerezve magabiztos győzelmet arattunk. Igazi csapatmunka volt!

GYETVÁN KRISZTIÁN: – Jó iramú mérkőzésen az első félidőben több gólt is szerezhettünk volna. Figyelmetlenségünket a hazaiak kihasználták, így döntetlennel vonultunk a szünetre. A második félidőben mezőnyben tartottuk magukat, majd egy jól eltalált szabadrúgással a hazaiak javára billent a mérkőzés. Nem volt ennyi különbség a két csapat között. Gratulálok a hazaiaknak és Kovács Zsoltnak további sok sikert!

HEVESTHERM-HEVESI LSC–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT 3–1 (2–0)

Heves, 150 néző. V.: Molnár Dániel (Szigetvári Zs., Forgó Zs.).

HEVES: Juhász K. – Volyák P., Kóczián M., Szabó G., Balázs L., Korsós M., Ludányi G., Szabó L., Maksó L., Hájos N., Juhász Cs. (Besenyei F., 51.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

BÉLAPÁTFALVA: Trenka D. – Bocsi G., Papp D., Vona Cs., Boros O., Rácz R., Berecz B., Bársony D. (Szeruha D., 43.), Szabó Cs., Molnár R., Bakó P. Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Balázs L. (15.), Volyák P. (17.), Szabó L. (93.), ill. Vona Cs. (47.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Trenka D., Berecz B., Papp D., Vona Cs.

BESENYEI FERENC: – Az első félidőben ragyogóan játszottunk, sok lehetőséget dolgoztunk ki. A második félidő már nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, kicsit szenvedős lett. Összességében megérdemeltük a három pontot. Köszönjük a fantasztikus szurkolást a hevesi ultráknak!

HORVÁTH TAMÁS: – Nem tudtuk a maximumot kihozni a meccsből, mert komoly egyéni hibák miatt végig hátrányban játszottunk, de minden dicséretet megérdemel a csapat, mert volt tartása és mindent megtett az eredmény javítására.

SZABADNAPOS: Gyöngyöshalász