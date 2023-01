– Sajnos több olyan tényező is volt, ami nagyban nehezítette a hatékony munkavégzésünket. Egyrészt ahogy arra még péntek délelőtt figyelmeztettük a lakosságot, több szakaszon is fakidőlés miatt kellett lezárásokat bevezetnünk. Jelenleg is a Kékestetőre vezető mellékutakon kívül a Miskolc és Felsőtárkány közötti mellékúton is érvényben van útzár. Az ehhez kapcsolódó forgalomkorlátozások érintik már a Bánkútra vezető utat is, így oda sem tudnak egyelőre feljutni az autósok. Egyébként tegnap éjszaka az intenzív havazásban sokan illegális versenyeket rendeztek, így a hóeltakarítási munkáink után, hamar visszahordták a havat a burkolatra, ami újabb feladatokat adott mérnökségeinknek. Másrészt sok helyen esőzésből váltott havazásba az időjárás, ami az elő sószórási munkákat lehetetlenítette el. Ilyen esetekben intenzív havazásban még latyakos úton is, ha lendületet vesztenek a járművek, egy hegyvidéki szakaszon nehezebben tudnak tovább haladni, ami torlódásokhoz vezethet, ilyenkor pedig a mi munkagépeink is a feltorlódott kocsisorokban várakoznak. Mindent megtettünk ugyanakkor annak érdekében, hogy biztosítsuk a folyamatos közlekedést, így egész éjszaka dolgoztak szakembereink a havazásban érintett utakon. Így mostanra elmondható, hogy a kezelésünkbe tartozó utak (a már említett fakidőlések miatt lezárt szakaszok kivételével) mind jól járhatóak – válaszolta megkeresésünkre Pécsi Norbert Sándor, a közútkezelő társaság szóvivője.