Frissítés:

— Valóban érkezett bejelentés a rendőrségre péntek délben a gyöngyösi Erdélyi térről — erősítette meg Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő kérdésünkre. Elmondta: egy idősebb nő és egy fiatalabb férfi sétált a környéken, amikor azt látták, hogy egy kapun kirohan feléjük egy kutya. Egyiküket lábon, másikukat nyakon harapta. Úgy tudjuk, ekkor ők követ dobtak felé, s az időközben megjelenő gazda hívására a kutya is visszament a kertbe.

Soltész Bálint hozzátette: a gyöngyösi rendőrkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja az eset körülményeit. A kutya 14 napra karanténba, megfigyelésre került az ebrendészeti telepen, mivel sem chipelve nem volt, továbbá az oltásai is elmaradtak.

Korábban írtuk:

Kutyatámadás történt pénteken Gyöngyösön a Harmadosztály városrészben, áll az gyöngyösi ebrendészet közösségi oldalán: "Rendőrségi bejelentésre kellett mennünk, Harmadosztály, kutyatámadás emberre. A kutyának gazdája van, chipje, oltása nincs, kan, egy éves. Két embert elvitt a mentő, akikre rátámadt az utcán. A kutya hatósági megfigyelésre az ebrendészeti telepre került, az eljárás idejére. A fotón lévő lánc a lakattal a nyakában volt."

Az Ebrendészet Gyöngyös közösségi oldalán az egyik kommentelő véleménye a következő: – "Valószínű, hogy harcoltatták szegényt. Ilyenkor már gyakran menthetetlen. Olyan lelki sérülésen megy keresztül, ami sokszor visszafordíthatatlan. És ehhez már az is kevés, hogy a gazdáját megbüntetik. A kutya örökre tönkrement. A két sérültnek mielőbbi felépülést kívánok! Nagyon sajnálom szegény kutyát is. Mert ő is áldozat. Valószínű, hogy altatás lesz a vége. A felelős állattartás Magyarországon sok helyen nem működik. Ez is egy ilyen eset." – írja egy gyöngyösi lakos.

Az ebrendészet válaszában nem cáfolja azt a véleményt, hogy harcoltatták a kutyát: – "Igen, sajnos ez így van, nem ilyennek született, egy szörnyeteget csináltak belőle, ami visszafordíthatatlan, és a kutyán a bírság már nem segít" – áll az ebrendészet válaszában.

— Egy idősebb nőtt és egy férfit harapott meg a kutya Gyöngyösön pénteken dél körül — mondta el kérdésünkre Deutsch Ákos vármegyei vezető mentőtiszt. Hozzátette: egyiküket a nyakán, a másikukat a lábán érte a támadás. Nem sérültek meg súlyosan, de további ellátásra a hatvani Albert Schweitzer Kórházba szállították őket a mentőszolgálat munkatársai.

Az eset miatt megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot is, amint válaszolnak, frissítjük a cikket.