"Hol volt, holt nem volt, az óperenciás tengeren is túl, még a józanésszel felfogható világon is túl, éldegélt M. Mária. Történt ám egyszercsak véle, hogy a még "öregannyától" tanult titkosrecept alapján alaposan meggyúrt kalácsát betette a sütőbe. Az idő leteltével már a friss tejet öntötte ki a frissen kisült kalácsa mellé, amikor beléhasított a felismerés: a tűzhelyének is letelt az ideje. Máriánk ott szomorkodott a sületlen kalácsával, a frissen sült kalácsillat nélküli konyhájában. Igy hát a tettek mezejére lépvén egy hirdetésben kihirdette, hogy tűzhelyet vásárolna! Alig telt el néhány fertályóra az aggasztó kalácstalanságban, amikor jelentkezett is szereplőnk faceebook oldalán egy sparheltkufár, aki persze előre kérte az árujának árát. Mindenkibenvakonmegbízok Mária az elképzelt friss kalács felhőtől elvarázsolva gyanakodás nélkül elutalta kért összeget, 45 ezer forintot. Mondanunk sem kell, bukta lett a buktasütésből. Az a sütemény azóta is várja az eltűnt kufár által eladott, de soha meg nem érkezett tűzhelyet" - olvasható a rendőrök legújabb történetében.