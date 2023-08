A Gyorgytea.hu-n megjelent legutóbbi közlemény alapján a Ripost is felhívta a figyelmet arra, hogy az anonimitás leplébe burkolódzva, vagy éppen hamis identitást felvéve, könnyen megtéveszthetnek bennünket. Különösen fontos a fokozott előtekintés olyankor, amikor az egészségünk, vagy épp az életünk kerülhet veszélybe, ha rossz emberekbe fektetünk bizalmat.

Mint írják, a rendőrség folyamatosan küzd a szélhámosok előkerítéséért, de mi magunk is sokat tehetünk, hogy ne sétáljunk bele mások csapdájába. A Györgyteát, amelyet a legendás bükki füvesember, a múlt évben elhunyt Szabó Gyuri bácsi óriási gyógynövény-ismeretével alkotott meg, is számos alkalommal hamisították meg. A Gyorgytea.hu-n számoltak be arról, hogy csak ebben az évben már 22 tonna hamis árut semmisített meg a hatóság, a fogyasztók megtévesztése miatt pedig több esetben büntetőeljárás is indult.

Az örökösök emiatt most arra kérik az embereket, hogy, mielőtt megvásárolnának bármit, amit a Györgytea név alatt kínálnak fel nekik, három ellenőrző kérdéssel vegyék elejét a visszaélésnek.

1. “Igaz lehet?”

Amennyiben túl szépnek tűnik valami ahhoz, hogy igaz legyen, akkor többnyire nem az. A gyógyteák ugyanis sosem helyettesíthetik a tényleges orvosi kezelést és gyógyulást sem nyújtanak komoly betegségekre. Épp ezért, ha csodákat ígér egy termék, akkor azt jobb mindig szkeptikusan kezelni, és nem bedőlni neki.

2. “Hogy néz ki?”

A kezdeti kételkedés után jön az alaposabb vizsgálat: a Györgytea minden terméke megtalálható a hivatalos webáruházukban és oldalaikon is, amit így könnyedén le lehet ellenőrizni. Árulkodó jel lehet továbbá a rossz helyesírás, az üres Facebook-oldal, az ügyetlen montázs, vagy a kapcsolatfelvételi-adatok hiánya.

3. “Mit mond a Györgytea?”

Ha az előző két kérdést követően is bizonytalannak érzi magát a kínált termék hitelességét illetően, bátran vegye fel a kapcsolatot a Görgyteával e-mailen ([email protected]), vagy az ügyfékszolgálatukon keresztül!

A portál hozzátette, nagyon fontos észben tartani, hogy semmi esetre se kérjünk visszahívást gyanús hirdetőktől, és ne adjunk ki telefonon keresztül adatokat! A visszaélésre okot adó hirdetéseket pár kattintással jelenthetjük is az adott közösségi oldalon.

Kiemelték, amennyiben már belesétáltunk a csapdába, akkor sincs még semmi sem veszve: nem vagyunk kötelesek ugyanis átvenni és kifizetni a megrendelt árut. Ha viszont már megkárosítottak bennünket, illetve az adataink illetéktelen kezekbe kerültek, feltétlenül értesítsük a rendőrséget is!