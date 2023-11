November 18 óta kereste a családja és a rendőrség is Tamást, aki Mátraderecskéről tűnt el. A fiatalember két hete, csütörtökön tért haza Németországból, szombaton pedig eltűnt, attól fogva életjelet nem adott magáról. Tamás családja minden követ megmozgatott, hogy a férfi nyomára akadjanak, a rendőrséget is értesítették, és ők maguk is szerveztek keresést. Egy ismerős még 200 ezer forintos nyomravezetői díjat is felajánlott annak, aki segíteni tud - számolt be róla a Bors.

Mint írják, a remény, hogy épségben megtalálják Tamást, szerdán veszett el: a Szőlőke becenévre hallgató fiatalembert holtan találták meg. Családja érthető módon mély gyászba borult, egyelőre a miértekre keresik a választ.

„Igen, más lesz minden, mert itt hagytál minket és újból meghalt bennünk minden. Örökké szívünkben élsz, sose feledünk! Mindig a mi kis Szőlőkénk maradsz” – írta egy ismerős.

"Drága Bátyám, miért mentél el, nyugodjál békében!" - búcsúzott egy másik családtag.

Mátraderecskén virrasztást tartottak Tomi emlékére, írta a Bors.

