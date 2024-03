Összefoglaló 57 perce

Autóba rekedt gyereket mentettek a tűzoltók Egerben

Szerdán több dolgai is akadt a tűzoltóknak Hevesben. Tűz is volt, baleset is, de egy autóba rekedt gyerekhez is vonultak.

Szerdán 10 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. Az 5 tűzesetet és 3 műszaki mentést 7 hivatásos, 1 önkormányzati, illetve 1 önkéntes tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 2 szándékosan megtévesztő jelzés is érkezett az ügyeletre – tájékoztatta portálunkat Nagy Csaba vármegyei katasztrófavédelmi szóvivő. Aki többek között beszámolt arról, is hogy autóba rekedt gyerekhez siettek az egri tűzoltók. Autóba rekedt gyermeken kívül tűzhöz is vonultak Nagyvisnyóba

Forrás: Papp László/katasztrófavédelem Mint beszámolt róla, nagy mennyiségű víz gyűlt össze több pincében reggel Egerben, a Kisvölgy utcában. A város hivatásos tűzoltói szivattyúval távolították el a vizet, a helyszínre a vízmű szakemberei is kivonultak.

Ahogy azt mi is megírtuk összeütközött egy személyautó és egy utánfutót vontató kistehergépkocsi délelőtt az M3-as autópálya 115-ös kilométerénél, Füzesabony közelében. A város hivatásos tűzoltói áramtalanították a személygépkocsit, majd biztosították a helyszínt. A balesetben két ember könnyű sérüléseket szenvedett.

Este öt hektáron égett száraz fű Nagyvisnyó határában. A bélapátfalvai önkormányzati és a szilvásváradi önkéntes tűzoltók terepjáróval közelítettek meg a tüzet, majd kéziszerszámokkal és puttonyfecskendővel oltották el a lángokat.

Zöldhulladék égett szerdán Füzesabonyban, a Vörösmarty Mihály utcában. A város hivatásos tűzoltói egy vízsugárral fékezték meg a lángokat.

Teljes terjedelmében égett egy autó este a Zsámbok és Dány közötti út szélén. A hatvani hivatásos tűzoltók vízsugárral oltották el a lángokat, a tűzben senki nem sérült meg.

Száz négyzetméteren égett a határ Egerbakta külterületén éjszaka. Az egri hivatásos tűzoltók vízzel fékezték meg a tüzet.

