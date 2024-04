Hozzátette, a büntetőjogi szakág munkáját értékelve a megbízott főügyész részletesen bemutatta a bűncselekmények számának emelkedésére vonatkozó adatokat és az ebből következő feladatokat. Megemlítette, hogy a kényszerintézkedések száma jelentősen növekedett, a letartóztatásoké az utóbbi két évben megkétszereződött. Külön szólt arról, hogy a vármegye ügyészi szervezete milyen jelentős lépéseket tett annak érdekében, hogy a nyomozásoknak az ügyészség által irányított vizsgálati szakasza rövidebbé váljon. Az e téren elért eredményeket statisztikai adatokkal támasztotta alá, továbbra is szorgalmazva az eljárást gyorsító megoldásokat. Az ügyészek felé elvárásként fogalmazta meg a büntetéskiszabási elvek következetes alkalmazását, aminek fontos eszköze az enyhének tartott ítéletek elleni fellebbezés. Ez 2023-ban is az országos átlagot meghaladó mértékű volt a vármegyében. A büntetőjogi szakág 2023-as munkáját magas színvonalúnak értékelte, amit a 99,41%-os váderedményesség is kifejez.

A főügyészség közjogi tevékenységéről dr. Románné dr. Hajdú Csilla főügyészhelyettes számolt be. Kiemelte az ügyészség büntetőjogi és közjogi szakágai közötti együttműködés fontosságát, majd részletesen értékelte és bemutatta egyrészt a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete terén, másrészt a közérdekvédelmi szakterület szerteágazó részterületein végzett munkát. E körben hangsúlyosan szólt a környezetvédelem, a gyermek-, és ifjúságvédelem, valamint a fogyasztóvédelem körében tett ügyészi intézkedésekről. Utóbbiak kapcsán kiemelte, hogy a főügyészség tavaly nagy számban vizsgált internetes kiskereskedelmi tevékenységet folytató vállalkozásokat, melyek működése kapcsán 26 esetben tett különböző intézkedéseket a vásárlók jogainak védelmében. A főügyészhelyettes beszélt a szabálysértési eljárások törvényességi felügyeletét érintő több ezer üggyel kapcsolatos tapasztalatokról, továbbá az ügyészség cégjogi, és civil szervezetekkel összefüggő feladatköreiről, az e területeken végzett munkáról - ismertette dr. Gubala Ádám Miklós.

Dr. Lajtár István közjogi legfőbb ügyész helyettes hozzászólásában szorgalmazta az eljárást gyorsító intézkedések alkalmazását, ami 2023-ban az elvárásoknak megfelelően alakult. Megerősítette az ügyészi jogorvoslatok jelentőségére vonatkozó, korábban elhangzott megállapításokat. Hangsúlyozta a két szakág – a közjogi és a büntetőjogi – közötti együttműködés, a folyamatos információcsere és a komplex ügyészi szemlélet szükségességét. Külön szólt a büntetés-végrehajtás törvényességi felügyelete körében felmerülő új kihívásokról. Összességében magas színvonalúnak értékelte a vármegyében folytatott ügyészi munkát, és a 2024-es évre vonatkozóan célként fogalmazta meg az eddig elért eredmények megtartását - tudatta a helyettes sajtószóvivő ügyész.