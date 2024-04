Az utóbbi időben váltak népszerűvé a Elf Barhoz hasonló, de annál sokkal nagyobb kapacitású, illegális – ismeretlen összetételű ízesített folyadékot tartalmazó – elektronikus cigaretták. Ilyen a Poco Bar és a Tornado néven ismert dohányzást helyettesítő nikotintartalmú termék is. A NAV munkatársai folyamatosan gyűjtik az adatokat ezekről az új illegális termékekről és fel is lépnek az árusítók ellen – közölte dr. Paskujné Pifkó Mónika kommunikációs referens.

Tornado bukkant fel Hevesben

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal/Facebook

Egy ilyen adatgyűjtés során került a NAV Heves vármegyei munkatársainak látókörébe egy magánember, aki egy internetes zárt csoportban nagy mennyiségben kínált eladásra Tornado elektronikus cigarettát. Az adóellenőr felvette a kapcsolatot a hirdetővel, akit egyéb nyilvános internetes adatok alapján sikerült is azonosítani.

A vásárlásra, – 40 ezer forintnyi Tornado termék megvételére – előre időpontot egyeztettek. A találkozó és a próbavásárlás létre is jött, az ellenőrök az ügyletről semmilyen bizonylatot nem kaptak. A NAV-munkatársak igazolták magukat, és a Bevetési Igazgatóság készenlétben álló járőrei is megjelentek a helyszínen. A vásárolt és később fellelt termékeket jövedéki eljárásban lefoglalták. Az árus ellen azért is eljárás indult, mivel adószám nélkül végzett adószámhoz kötött tevékenységet.

Fontos tudni azt is, hogy az engedély nélküli dohánytermék-értékesítésért a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága 1 millió forinttól 50 millió forintig terjedő bírsággal sújtja az eladót. A NAV Heves vármegyei ellenőrei a közeljövőben több hatósággal együttműködve tovább folytatják az illegális termékek adásvételének felderítését.