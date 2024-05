Drámákból és könnyekből a Next Top Model Hungary most vasárnapi, kilencedik adásában sem volt hiány. Érthető is, hiszen minden még versenyben lévő lánynak ugyanaz az álma, hogy ő legyen hazánk következő topmodellje. A végső győztes fődíja 10 millió forint, de egyebek között egy kétéves szerződést is nyer azzal a modellügynökséggel, amely a világhírű Palvin Barbit is foglalkoztatja. De ma ez az álom két lány számára is véget ért… - írja a Bors.

Véget ért a verseny az egri modellnek

A TV2 műsorának eheti adásában Ausztriában, 3000 méter magason, mínusz 10 fokban kellett bizonyítaniuk a versenyzőknek. A gyönyörű, hófedte hegyen, szakadó hóesésben vonultak a zsűri előtt, és a jéghideg gleccseren fotózták őket. S bár mindenki nagyon igyekezett a legjobb formáját hozni, nem volt mese, ahogy Ördög Nóri a hét elején bejelentette: ketten búcsúznak.

Nem hittem el

– kezdte Baranyi Panna, aki Moritz Anastasiaval együtt távozott a műsorból.

– Nagyon csalódott vagyok, azt gondoltam, a top 5-ben benne leszek. Amikor Nóri kihívott engem és Czibolya Nikit, akkor azt gondoltam, hogy tovább jutottam, a kör meglesz. De aztán Nóri mondta, hogy köztünk van egy győztes és egy vesztes, tudtam, hogy én esek ki. Nem éreztem úgy, hogy én lettem volna az egyik legrosszabb ezen a héten, ezért nem is tudtam nagyon mit mondani. Nem mondtam búcsúbeszédet, ahogy a többiek. Pedig szerintem ez lett a legjobb képem, na mindegy, természetesen elfogadom a zsűri véleményét, én emelt fővel távozom!

Sosem fogom feladni

Panna azt is elárulta, hogy bár ez az álom véget ért, de nagyon hálás minden percért. Úgy érzi, ugródeszka volt, már kapott is egy nagyon jó lehetőséget, hamarosan a Fashion Awards díjátadón Kiss Márk ruhakölteményeiben fog vonulni.

– Megerősített ez a nyolc hét abban, hogy nekem ezen a pályán van a helyem, ezzel akarok foglalkozni. És nagyon élveztem a forgatás minden percét, nagyon hálás vagyok érte! Számos eseményen vettem részt, és rengeteg szakember biztatott arra, hogy ne hagyjam abba. Úgy érzem, helyem van ebben a szakmában, és hallgatok rájuk. Hiszek abban, hogy ez az én utam, és valami nagyon jó vár rám ebben a szakmában. Huszonöt éves vagyok, előttem az élet és egy biztos én sosem fogom feladni! – vélekedett Panna.