- Szabadidőnkben látunk el szolgálatot, összekötjük a kellemest a hasznossal, hiszen lovagolhatunk. Változó, hogy egy héten mennyi időnk jut a járőrözésre, hiszen függ az időjárástól is. A téli rossz idő nem kedvez a lovaknak, ahogyan a rekkenő nyári hőség sem. Így van, hogy hetente egy-két alkalommal jutunk ki terepre, máskor pedig két-három hétig sem tudunk kimozdulni – mondta Toókos Zoltán.

Az egercsehi polgárőr elmondta, társaival együtt látott el szolgálatot a déli határon is, ő két alkalommal volt lent, akadt, aki többször is. Ő nappal mozgott a lovával, nem találkoztak illegális határátlépőkkel, de volt, aki sötétben is lovagolt, ő igen. Toókos Zoltán hozzátette, eltűnt személy keresésében is vett már részt, igaz, nem a környéken, hanem Vác mellett, az sem kellemes élményként él emlékeiben, sajnos nem találták meg életben az eltűntet. Értékes tapasztalattal gazdagodott azonban akkor, amikor a rendőrökkel közösen láthatott el szolgálatot egy siófoki nyári hétvégén. Nemrégiben Mórahalmon vehetett részt azon az eseményen, amelyen a polgárőrség és az Energiaügyi Minisztérium elindította az illegális szemétlerakás elleni kampányát.

- Képzésekre is rendszeresen szükségük van a lovasoknak és lovaknak is, hiszen többrétű feladatot látunk el. Több helyen is tartanak ilyet az országban, például Szilvásváradon is, a legtöbbször Lakitelken. Először a polgárőr vizsgát kell letenni, majd a lovas vizsgát, portyavizsgát, ez már gyakorlati feladatokat is tartalmaz. A harmadik szint a járőr I-es vizsga sikeres teljesítése, a lovasnak és a lónak is minősítést kell szereznie. A járőr II-es vizsgához most indul képzés, amelyen válogatott gyakorlati feladatokat kell végrehajtani. Mindenféle csapatmozgásra, külső behatással való találkozásra föl kell készülniük a párosoknak, hasonlóan a lovasrendőrökhöz – tette hozzá Toókos Zoltán.

Az év lovas polgárőre elmondta, civilben buszsofőr, hajnaltól estig dolgozik, családjával is igyekszik időt tölteni, illetve polgárőr szolgálatot emellett ellátni. A lovaglás a gyerekkori szerelme, 22-23 éve jutott saját lóhoz, jelenleg négyet tart. Egercsehiben három lovas polgárőr van, az egyik a párja, hozzájuk csatlakozott még egy ismerős fiatal lány, aki a lovak szeretete miatt lett polgárőr. Mindig várják az újabb jelentkezőket, akik csatlakoznának, ehhez nem kell feltétlenül saját lóval rendelkezniük, elegendő, ha egy ismerős például rendelkezésükre bocsátja a hátasát.