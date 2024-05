A sportemberek fekvenyomásban, guggolásban és felhúzásban mérették meg magukat a színvonalas országos kupán - közölte honlapján a vármegyei katasztrófavédelem.

A csapat tagjaként Barkó Péter tűzoltó zászlós, az egri tűzoltóság különlegesszer-kezelője is küzdött. Folyamatosan készült az eseményre, a korábbi világbajnoki és Európa-bajnoki címet szerző Péterre a csapata is mindig számít. A zászlós most is fekvenyomással járult hozzá a csapat összeredményéhez. Felkészülésének gyümölcseként pedig a versenyen a 40 és 49 évesek közötti korcsoportban, a 82,5 kilósok súlycsoportjában, 152,5 kilót a fekpadon kinyomva ismét aranyérmet szerzett. Péter ezzel a teljesítménnyel kivívta magának a jogot, hogy hazánkat képviselhesse az idei világbajnokságokon.

– Ősszel két világbajnokságon terveztem a részvételt, de előtte még júniusban, a Szlovákiában tervezett Európa-bajnokságon is részt szeretnék venni – mesélte a különlegesszer-kezelő. Szenzációs élményként számolt be a csapattársakkal megélt közös versenyről, ahol társai is számos dobogós helyet tudhattak magukénak.

– Az edzésben nincs kegyelem, így most szünet sincs, egy rövidke pihenés után már újra visszakerültek a tárcsák a rúdra – mondta a zászlós. Barkó Péter esélyt sem ad arra, hogy a súlyokra egy kis por kerüljön, a komoly és profi felkészülésének újabb eredménye már az otthoni dicsőségfalat ékesíti.