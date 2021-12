A legkedvesebb, legfelkészültebb, a legeredetibb tanárt keresték. Hosszas tanakodás után, sikerült a jelölteket, a döntőre három főre leszűkíteni.(Budai Győző Budapest; Kiss Laura, Budapest és Püspöki Szilvia, Hatvan). Végül, a TKAS kuratóriuma idén az Ország Tanára Díjat és az ezzel járó 100 ezer forint pénzjutalmat egyöntetű szavazással egy angol tanárnőnek ítélte.

A tanárnő 11 éve tanít angolt, kis iskolás diákokon át a cégvezetőkig, számos területen otthon van a szakmáját illetően, mivel 5 külföldi diplomával rendelkezik az üzleti menedzsmenttől kezdve, az angol irodalomig. Tavaly jelent meg egy nagysikerű könyve Szilvi’s English Grammar címmel, melyet diákjainak írt, hogy megkönnyítse a kusza nyelvtanulás nehézségeit.

Püspöki Szilvia Beküldött fotó

Szakmai felkészültsége kitűnik. Középiskolás diákjai jelölték a díjra, melyben leírták azt is, hogy nem csak tanárként, hanem barátként és igazi példaképként is tekintenek rá. A tanórákon kívül is, bármikor fordulhatnak hozzá, bármiről legyen is szó, a segítségükre van. Az órait élvezik, érthetőek, szórakoztatóak és örömmel készülnek rá. Emberségből szintén 5*.