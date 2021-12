A KSH tájékoztatása szerint megyénkben 691 címet érint. Tizennégy település gazdálkodóitól várnak adatszolgáltatást a statisztikusok, a legtöbb település a Hatvani járásból került ki, Apc, Ecséd, Hatvan, Kerekharaszt, Lőrinci és Nagykökényes gazdálkodóit is felkeresik. A Füzesabonyi járásból Füzesabony, Kál és Kompolt került be az összeírásba, a Pétervásáraiból pedig Mátraballa, Mátraderecske és Recsk, míg a Gyöngyösi, illetve a Bélapátfalvi járást Visonta és Szilvásvárad képviseli. A legtöbb egyéni gazdálkodó Hatvanban került be a mintába, 126, Recsken 92, Füzesabonyban 83 termelőtől várnak adatokat. A legkevesebben, kilencen Kerekharasztról válaszolhatnak a kérdésekre, a kérdőív online kitöltéséhez szükséges információkat e-mailben, vagy postai levélben juttatták el hozzájuk.

Adatokat várnak a gazdálkodóktól. Képünkön a Morvai családi gazdaság tehenészete Illusztráció: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap