Február 5-ig lehet pályázni arra a 15 millió forint vissza nem térítendő állami támogatásra, amelyből új kisbuszt szerezhetnek be a kistelepülési önkormányzatok. A kormány a járművásárlás segítését azért támogatja, mert célja a kistelepülések népességmegtartó és -növelő erejének fokozása. A falubusz és a tanyabusz beszerzésének segítése hozzájárul a vidéki kistelepülések hátrányainak mérsékléséhez, az életminőség javításához. Az idei kiírásban hárommilliárd forint keretösszeg áll a pályázók rendelkezésére.

Az elmúlt években hamar népszerűvé vált a program. Nagyúton már 2020-ban kihasználták, kilencszemélyes kisbusszal gyarapodott a helyhatóság. Idősödő lakosságú kistelepüléseken nélkülözhetetlen a jármű, hangsúlyozta akkor lapunknak Tóth Géza polgármester. Mint mondta, rászorultsági alapon lehet igénybe venni a közlekedési eszközt. Pálosvörösmarton a régi, 13 éves falubuszt váltották le két éve. Bodócs Attila községvezető akkor arról beszélt, hogy az az egészségügyi és szociális ügyeiket intézőket is jól segíti, rögzíthető benne a kerekesszék, Repa József falugondnok ebéd kiszállítására is használja.

Mezőtárkányban idén pályáznak a járműre. Pásztor István alpolgármester elmondta, már beszéltek erről Tóthné Szabó Anita polgármesterrel, és átnézték a pályázati kiírást.

– Volt nekünk egy régi falubuszunk, de az már kiszolgált, most is javítani kell – részletezte Pásztor István. – Nagy segítség volt, főleg az időseknek. Amikor még nem volt a községben gyógyszerszoba, ez a kocsi segített a patikaszerek kiváltásában Füzesabonyban, emellett vérvételre is szállítottuk vele a szépkorúakat a városba. Azoknak is támasza volt, akik egyénileg nem tudtak átmenni oda az ügyeiket intézni. Jó célt szolgált a kulturális és nyugdíjas rendezvényeknél, az iskolások utaztatásánál, a labdarúgóink eljutásában az idegenbeli mérkőzéseikre. Szükségünk van egy új járműre.

Viszneken sincs még falubusz, tudatta Fodor János polgármester.

– Mi a polgárőrség kisbuszával vittük oltásra azokat, akik nem tudtak önállóan elmenni. Gyerekeket is hordanak vele, az iskolásokat a versenyekre. Mi is szeretnénk falubuszt beszerezni – mondta Fodor János.