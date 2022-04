A Mikófalvi Passió százéves évfordulóját május 15-én ünneplik meg a településen. Délelőtt 11 órakor kezdődik a program a helyi néptáncosok műsorával, majd 13 órakor szentmisét mutatnak be. A kétfelvonásos passiójáték, amelyet a Gyöngyösi Játékszín tagjai adnak elő, 15 órakor kezdődik majd. Emellett lesz falutörténeti és passiótörténeti kiállítás, kézműves-foglalkozás is. Támogatókat is várnak az eseményhez.