Nemrég adták át a Sanatmetal Kft. új beruházását. A másfél milliárd forintos fejlesztésről Farkas József, a cég ügyvezető igazgatója a Heol.hu-nak elmondta, kevesebb mint két év kellett a megvalósításához. Az összeg 40 százalékát építésre használták föl, a többi gépbeszerzés volt.

Tizedannyi idő alatt készül el a termék

Farkas József szerint azért is volt hasznos a fejlesztés, mert míg egy gerinccsavar a korábbi technológiájukkal 45 perc alatt készült el, a most vásárolt 150 milliós géppel csak négy és fél perc kell hozzá, ami óriási előrelépés. A gépekre szükség volt a termelékenység javításához, illetve csak korszerű berendezésekkel lehet minőségi terméket gyártani, és a Sanatmetal szeretne fejlődni árbevételben nemcsak a hazai piacon, hanem a nemzetközin is.

Ugyan most is minden hazai kórházban ott vannak a termékeik, de itthon, s ­szerte Európában tradicionálisan amerikai árucikkeket használnak többségében. Ők amerikai cégek stratégiai partnerei, ugyanazt a technikát alkalmazzák, s gyártják nekik az implantátumokat, protéziseket. Hisz abban, hogy nagyobb jelentőségük lesz a magyar produktumoknak.

Innovatív termékek is készülnek

A kutatás-fejlesztésről Farkas József elmondta, önálló cégként ez fontos terület, nagy arányban készítenek innovatív termékeket, s nem állhatnak le. Egy-két év, míg egy új árucikket piacra küldhetnek. Nagy nehézség az egészségipari vállalkozásoknak egy új uniós rendelet, amelynek megfelelni nem könnyű. A korábbi 150 tanúsító testület közül csak 26 tudta átlépni az uniós akadályt. A rendelet nagyon szigorú követelményeket támaszt. A Sanatmetal ezeknek megfelel.

Ám a rendelet a kutatás-fejlesztés ellen hat, mivel most 100–200 millió forint egy klinikai tesztelés költsége, és három évbe telik. Korábban is arra törekedtek, ne maradjanak ki. Azért, hogy a következő években is tudjanak piacra dobni új terméket.

A diagnosztikában is terveznek újdonságokat

A mini EKG után szeretnének az év végén egy szívmonitort a piacra bevezetni, ami az infarktus előrejelzésében lehet hasznos. Egy New Orleans-i magyar kutatóval is folytattak fejlesztési megbeszélést olyan hajpántról, amely a stroke 80 százalékát tudja detektálni.

Az ügyvezető igazgató kifejtette, ezek a fejlesztések nagyobb hozzáadott értékkel működnek, a nyereséget és az értékcsökkenés döntő részét visszaforgatják a cég fejlesztésébe. Nem mindegy, hogy a másfél milliárd forintot saját erőként kellett volna beletenniük, vagy kapnak hozzá 724 millió forint támogatást. Ez előny a versenyképességben.

Nagyvállalat lettek

A cég már nagyvállalatnak minősül a foglalkoztatotti létszám miatt. Az orosz, román leányvállalatokkal és a Mywiwe Kft.-vel együtt 380 embernek adnak munkát.

Sajnos, az elmúlt két évben oktatást nem tudtunk tartani. Háromszor halasztottuk el az európai kongresszuson való részvételünket, a chicagói ortopéd kongresszust is lemondtuk, mert a partnereink nem tudnak beutazni. Várjuk, hogy a Covid leteltével a személyes tárgyalások intenzívebbé váljanak, most Olaszországba készülünk

– sorolta Farkas József.

A Sanatmetal lecserélte a SAP-rendszerét olyanra, amely jobban megfelel az ipar 4.0-nak, programozóik óriási mennyiségű adathalmazhoz jutnak általa. Az IFKA Nonprofit Kft.-vel szerződést kötve immár az ipar 4.0-nak megfelelő bemutatócéggé váltak.

Az orosz gyár helyzete

Farkas Józsefet kérdeztük az orosz gyár helyzetéről is, hiszen Oroszországgal szemben szankciókat vezettek be az Ukrajna ellen indított háború miatt, és azokra születtek válaszok is. Szerinte nagyon nehéz ez az időszak mindenkinek, összetett a helyzet. Megtanulták az iráni embargó alatt, hogy amíg ők elveszítették egy-két millió dolláros üzletüket Teheránnal, addig az embargót elrendelő országok a szankció idején céget építettek ott, s győzteskén kerültek ki a mezőnyből. Oroszországban is amerikai társaságokkal versenyeznek, a céljuk, hogy minél nagyobb részarányban az ő termékeiket használják.

Higgadtnak, óvatosnak kell lenniük, nagy veszteség lenne, ha kivonulnának onnan, hiszen az amerikai egészségipari vállalatok sem tették ezt. Az orosz gyárral napi kapcsolatban vannak. Sok igény érkezik Ukrajnából, segélyszállítmányokhoz is csatlakoztak, közvetlenül és a németeken keresztül. Remélik, mielőbb vége lesz a háborúnak.

Háború nélkül csúcsév is lehetett volna

Az ügyvezető igazgató, ha nincs a háború, csúcsévet várt volna. Ma viszont nem tudja, hogy milyen lesz 2022. Többszörösére nőtt a termékeik iránti igény Oroszországban, hiszen ők EU-minősítésű gyárral rendelkeznek. A gazdasági évük függ Oroszországtól, de az oroszon kívüli piacon tisztességes fejlődést terveztek, havonta látják majd, mennyit haladnak előre. A most átadott beruházás jó hátteret teremthet ehhez.