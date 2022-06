Az Émász-hoz tartozott egykor az az épület, amely a Sas és Ady Endre utcák találkozásánál áll, bizonyára sok egri ismeri. A többszintes épületegyüttes az egyik első dolog, amit a városba vonattal érkezők megpillanthatnak. Ez volt az áramszolgáltató egyik központja, majd miután a társaság kiköltözött onnan, az épület egyre inkább romos állapotba került. Végül a Sas út faltól-falig tartó rekonstrukciója is megvalósult, s ennek hatására még szembetűnőbb lehet, hogy egykori tulajdonosai nem szántak fontos szerepet az egyébként óriási épületnek. A pusztulásnak indult ingatlan sokáig kihasználatlanul állt, most azonban új életet lehel bele a Törőcsik család.

A tulajdonosok Connect néven szolgáltató és kulturális központot álmodtak ide. Az elnevezés az egykori áramszolgáltatóra, valamint a mostanában fontossá vált kapcsolatteremtésre, közösségépítésre utal. – Végéhez közeledik a főépület belső felújítása, ahol két mozgásstúdió kezdte meg működését. Itt működik már a Valhalla Gym, ahová a súlyzós edzések kedvelői, a testépítők járhatnak, illetve masszázsra is be lehet jelentkezni náluk. Az emeletre pedig a Lollok-ház költözött, itt a könnyedebb mozgásformák szerelmesei találhatják meg a számításaikat. Van itt jóga, pilates, aritmix, szofitt, alakformáló, szenior- és gerinctorna, hangfürdő, táncmeditáció a gyermekeknek szóló foglalkozások mellett. Az emeleten alkalmanként 25–100 m2-es termek rendezvényekre is bérelhetők.

Az épület földszintjén hamarosan egy kávézó is nyílik, bár az a helyiség még felújítás alatt áll, de a hozzá tartozó terasz már szinte teljesen kész. Itt is kifejezetten egészséges étel- és italkínálattal találkozhatnak a jövőben a vendégek.

– Szépítgetjük az udvart is, célunk, hogy új életet leheljünk ebbe a régi épületegyüttesbe, s végül egy teljesen megújult üde és barátságos környezet jöjjön létre. Itt mindenki megtalálja az érdeklődésének vagy szükségleteinek megfelelő mozgásformát, kulturális, szellemi és gasztronómiai élményét. Várunk olyan vállalkozókat, akik a további, felújítandó épületekben kapcsolódni tudnának a felsorolt tevékenységekhez – részletezték a tulajdonosok.

Elmondták, hogy a külső homlokzat felújítása jelentős költség, s bár szeretnék, talán idén még nem valósul meg. Az önkormányzat által a rekonstrukció során elbontott, korábbi kovácsoltvas kerítést is szeretnék mielőbb visszakapni. A teljes felújításnak köszönhetően jócskán javul majd a környék látképe.

Pontos időpont erre még nincs, de szándék, az nagyon is van a tulajdonosok részéről. A beruházásnak egyébként vélhetően örülhetnek a lajosvárosiak is, hiszen lapunknak több környéken élő is azt nyilatkozta, hogy éppen hasonló szolgáltatásokat hiányolnak a városrészből.