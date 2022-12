A Földközelség nevezetű nyilvános Facebook-csoportban tette közzé Lehmann Anna azt a különleges fotót, amely egy noszvaji buszmegállóról készült és már közel háromezer ember tetszését nyerte el.

Hogy mi a különleges benne? Egyrészt gyönyörű karácsonyi hangulatba öltözött, másrészt olyanná varázsolták, mintha az egy kis kuckó lenne, amiben még kandalló is van.

Az otthonossá tett buszmegálló

Forrás: Lehmann Anna/Földközelség/Facebook

Szabó Péter polgármester elmondta, a buszmegálló dekorációja már évek óta az adventi díszítés része.

– Az a szemléletünk, hogy a kisebb tereinket is igyekszünk barátságossá, emberközelivé tenni. Így került a kis olvasósarok a ledes, fa kandallóval a fedett buszmegállóba a faluközpontba – mondta a polgármester. Hozzátette, hogy idén is igyekeztek meghitt hangulatot varázsolni a községbe a díszítéssel, a település központjába a megszokott szekérdísz helyére most karácsonyfa került.