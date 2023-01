A gálaest Habis László, az Egri Lokálpatrióta Egylet elnökének beszédével folytatódott.

– Azzal a határozott szándékkal indítottuk útjára az Eger Csillaga jelölést, hogy az egriek figyelmének középpontjába állítsuk a legkiválóbbakat, és a legnagyszerűbb teljesítményeket. Teljesítményeket például a gazdaság területén, hiszen egy város, egy vármegyeszékhely nem adhat minőségi életkörülményeket lakóinak, ha nincs benne helye versenyképes, korszerű gazdaságoknak, vagy ha nincsenek olyan vállalkozók, akik fejlesztenek, beruháznak, munkahelyeket teremtenek. Eger gazdag intézményhálózattal is rendelkezik. Ezek az intézmények az élet szinte minden területén tevékenykednek, az oktatásban, az egészségügyben, a kultúrában és a szociális ellátásban is – hangsúlyozta Habis László. Azt is kiemelte, Egernek erős társadalmi háttere van, számos egyesület és alapítvány tevékenykedik kiváló színvonalon a városban.

Az Egri Lokálpatrióta Egylet felhívására öt kategóriában három-három jelöltre lehetett voksolni.

Minden jelöltet oklevéllel és ajándékkal köszöntöttek a keddi ünnepségek, s kihirdették a kategóriák győzteseit, akiknek elsőként Habis László gratulált.

A gazdasági társaságok kategória győztese a Pásztor-Hús Kft., melynek tulajdonosa, Tóth Sándor elmondta, 1985-ben alakult kis vállalkozásból nőtte ki magát a cég. Magyar tenyésztőktől és termelőktől vásárolt jó minőségű alapanyagokból állítják elő házias termékeiket, melyeket nagy bolthálózatokba és kis településekre is eljuttatnak.

Intézmények közül a legtöbb szavazatot az Országos Mentőszolgálat - Mentőállomás Eger kapta. Bónus Mihály mentőápoló, mentőtechnikus kiemelte, rendkívül jó kollégákkal, bajtársakkal dolgozik együtt, s mindig arra törekednek, hogy a lehető legnagyobb empátiával forduljanak azokhoz, akik segítséget kérnek tőlük.