Még 2020-ban kapott a németországi Röthlein tűzoltóságától egy autót Nagyvisnyó. A 44 évet leszolgált kocsit szeretnék szolgálatba állítani a közeljövőben a község önkéntes tűzoltói. Csőgér Bálint, Nagyvisnyó polgármestere elmondta, ahhoz, hogy a gépjárművet használhassák, a tűzoltó egyesületüknek eggyel magasabb kategóriába kell lépnie, illetve oltásvezetői végzettséggel, öt év gyakorlattal rendelkező szakemberre is szükségük van, ez utóbbi feltételt már teljesítették. Az autónak egy fedett tároló helyet is biztosítaniuk kell. Nagyvisnyón leginkább az árvizek miatt tehet jó szolgálatot a szivattyúzásra is alkalmas Mercedes Benz 409-es, ami aktív németországi idejében a Florian Röthlein 48/1 nevet viselte.