A Füzesabonyi Média Nonprofit Kft. létrehozásának a hátteréről a gazdasági társaság vezetője, Simon Edit portálunknak elmondta, hogy az a 2014-ben megválasztott városvezetés új szemléletének következményeként jött létre. A Füzesabony, a város, ami összeköt mottóval jellemezhető szemlélet kiemelt célja nem volt más, mint hogy közösségi programokkal, rendezvényekkel, megemlékezésekkel segítse az itt élőkben a közösséghez tartozás jó élményét. A cél elérése érdekében alapították 2015-ben a Füzesabonyi Média Nonprofit Kft.-t, amely a feladatkörének megfelelően azóta szervezi a városi programokat.

– Az egyik legfontosabb cél a közösségteremtés, hasonlóképpen a körzetközponti szerep erősítése, valamint testvértelepülési kapcsolat kiépítése határon túl. Ennek szellemében szervezzük a rendezvényeinket – mondta a cégvezető.

Simon Edit szerint a „Közösséghez tartozni jó!” érzésének erősítéséhez minden esztendőben megszervezik a magyar kultúra napja, a költészet napja, a városi majális, majd gyermeknap, a pedagógusnap, a Legyen TÁNC!!! Fesztivál, az idősek napja és az adventi gyertyagyújtások eseményeit, illetve különféle kiállításokat, valamint a FutAbony rendezvényt kétszer. Mindemellett A Média Kft. üzemelteti a városi sportcsarnokot, valamint 2022 augusztusától a közösségi házat. Így színházi programok szervezésével, termek bérbeadásával is bővült a feladatkör.

A járásközponti szerep visszavételében is tevékeny szerepe van a Média Kft.-nek az ügyvezető szerint. A Füzesabony, város, ami összeköt szlogen jegyében arra törekszik az önkormányzat, hogy a nagyobb rendezvényeken a térség lakói is jelen legyenek. De a két testvértelepülési megállapodás – az erdélyi Zabolával és a kárpátaljai Gáloccsal – élő kapcsolatként való fenntartásában is van fontos szerepe a cégnek. Ha a jelzett célok megvalósítását eseményoldalról nézzük, akkor a városi disznótor, a majális, a kiállítások és a Legyen TÁNC!!! Fesztivál sorolható fel.

– A környezettudatosságot és az integrált szemlélet erősítését is lehetséges programmá formálni. A szemléletformáló események a városban az elmúlt években, elsősorban az egészségmegőrzés, és a sport területén voltak tetten érhetők: ezek voltak egyebek között a FutAbony, a Szívünk délutánja, a Jó tanuló – Jó sportoló, a műjégpálya üzemeltetése, a labdarúgó Európa-bajnokság találkozóinak a közvetítése – sorolta Simon Edit.

A cégvezető egyúttal közölte azt is, hogy a város rendelkezik olyan médiafelületekkel, amelyek elősegítik a fent említett programok, rendezvények promótálását, valamint a híradást az eseményekről. Ennek egyik eszköze mindenképpen az immár több évtizedes múltra visszatekintő Füzesabonyi Városi Televízió, amely a kábelcsatornán túl interneten is elérhető mindenki számára.

– Három esztendeje létezik a város Füzes Hírek elnevezésű online felülete, amely ugyancsak az eredményes kommunikációt segíti a településen. A város lapja, a Patent időszakosan jelenik meg, rendszerint háromezer példányban, a Média Kft. szerkesztésében és kiadásában – tette hozzá Simon Edit.

Elmondta a kft. munkájának irányítója azt is, hogy a kétmilliárd forint beruházási költséget meghaladó Zöld Város projekt szoft programjainak megvalósítása, valamint a teljes program kommunikációs és sajtófeladatainak ellátása az utóbbi időszak egyik legnagyobb feladata volt a nonprofit kft. számára.