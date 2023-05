Két serpa indult a magyar hegymászó keresésére és segítségére, ők csütörtök reggelre érték el a 7950 méteren fekvő 4-es tábort.

Tíz évvel ezelőtt május 22-én számoltunk be portálunkon arról, hogy a Kancsendzönga csúcsáról lefelé tartva nyoma veszett a két magyar hegymászónak, Erőss Zsoltnak és a gyöngyösi Kiss Péternek. Azon a napon a keresésüket is feladták.

Az akkori expedíció állomásairól, történéseiről a Mezőszemerén élő Kollár Lajos hegymászó tudósította portálunkat a Kancsendzönga alaptáborából.

Most is tőle érdeklődtünk, hogy mi történhetett Suhajda Szilárddal. Érdeklődésünkre elmondta, nagyon reméli, hogy valami kommunikációs hiba történhetett. A másik lehetőség, hogy valami végzetes baleset érte a sportembert. Ma délig egészen biztosan többet tudunk. Rengeteg ember van az Everesten, akivel kapcsolatot létesíthet. Az ügynöksége is mindent megtesz a felkutatása érdekében. Reménykedjünk! - zárta gondolatait Kollár Lajos.